دراسة بحثية حول تأثير جائحة «كوفيد ـ 19» على سلاسل التوريد فـي السلطنة

الدراسة توصي بالتحول الرقمي فـي الشركات العمانية عبر تحليل التقنيات المتقدمة للثورة الصناعية الرابعة ودمجها فـي القطاع الصناعي

أثبتت دراسة بحثية علمية حديثة أجراها الباحث الرئيسي الدكتور أحمد ماهر ـ أستاذ مشارك في كلية النقل واللوجستيات بجامعة مسقط وفريقه البحثي بعنوان:(تأثير جائحة فيروس “كوفيد ـ 19” على سلاسل التوريد في السلطنة) أن تطوير مرونة سلاسل التوريد تُعدُّ من أهم أدوات القرارات الاستراتيجية في خضم جائحة فيروس (كوفيد ـ 19) وفي عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتي تم تمويلها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن البرنامج البحثي الاستراتيجي لمواجهة جائحة (كوفيد ـ 19).وحول أهداف هذه الدراسة قال الدكتور الباحث الرئيسي: إن هذه الدراسة هدفت إلى إجراء تحليل شامل لتحديد إدارة مخاطر ومرونة سلاسل التوريد، ومواءمة المساهمات الجوهرية لهذا المشروع في مجال البحث، كذلك تحديد وتعريف ومناقشة دور قدرات المرونة الداخلية تجاه الأعمال التجارية المرنة، وتحليل دور عوامل التمكين لمرونة المصادر الخارجية تجاه الأعمال المرنة، كذلك هدفت إلى وضع تصور لإطار شامل لمرونة سلاسل التوريد الداخلية والخارجية.

وحول أسباب إجراء هذه الدراسة قال الدكتور أحمد ماهر: إن رؤية هذه الدراسة انبثقت نتيجة لتفشي فيروس كورونا حول العالم، مما أدى إلى حدوث خسائر اقتصادية في الأسواق المالية العالمية قدرت بأكثر من 40 مليار دولار وفقا لمكتب اللوجستيات في عام 2020، ومن المتوقع أن يكون لاستمرار الجائحة العالمية الحالية (كوفيد ـ 19) تأثير أكثر حدّة على سلاسل التوريد العالمية، مضيفًا أن الشركات تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود والاستثمارات لتحسين مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها بحيث تكون أكثر استعدادًا لتقليل المزيد من المخاطر والتعطل في سلاسل التوريد الناجم عن تأثير التحديات العالمية مثل آثار جائحة (كوفيد ـ 19).وقال الدكتور أحمد عن محتوى الدراسة: إنها عملت على تطوير منهجية شاملة لتطوير سلاسل توريد مرنة يمكنها الصمود والتعافي بعد إصابتها بأزمة أو اضطراب كما هو الحال مع جائحة فيروس كوفيد19، حيث اتخذت الدراسة منهجًا موسوعيًا ثلاثي الأبعاد لمساعدة الشركات بصورة عامة والعمانية بصورة خاصة وذلك لتحسين وتطوير مرونة سلاسل التوريد الخاصة بها، وتحسين استجابتها للاضطرابات العالمية من خلال التحليل والتطوير والاستكشاف.

وأضاف الباحث الرئيسي: من الناحية النظرية تمهد هذه الدراسة الطريق للمزيد من البحوث حول تأثيرات (كوفيد ـ 19) على سلاسل التوريد العالمية، أما من الناحية العملية فهي ستوفر المعرفة والأطر المطلوبة التي من شأنها دعم مديري سلاسل التوريد لحماية شركاتهم من الأحداث الطارئة.

وأضاف: إنه حينما يتم نشر نتائج هذه الدراسة سيصبح القطاع الأكاديمي في عُمان من بين أوائل الجهات على مستوى العالم التي قامت بإجراء البحوث العلمية حول تأثير مخاطر الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وكيف يمكن تجنب مثل هذه الاضطرابات في المستقبل.

وأضاف الدكتور الباحث الرئيسي في الدراسة البحثية: إن هذه الدراسة أثبتت إن مرونة سلاسل التوريد في السلطنة تكمن في وجود المزيد من الموردين المحليين مقارنة بالموردين من الخارج، إضافة إلى بناء مزيد من التعاون والنمو المشترك من خلال (زيارات الموردين) المتكررة من قبل قسم المشتريات والتي لن تكون سهلة بالنسبة للموردين من الخارج، إضافة إلى تعزيز جانب الرؤية فيما يتعلق بمرونة سلاسل التوريد وذلك عن طريق المناقشات وجهًا لوجه والتي من شأنها أن تحسن مشاركة المعلومات، وإجراء عمليات تدقيق وفحوصات للموردين بشكل دوري أكبر.

وأشار الدكتور الباحث الى أن التضمين التدريجي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل البدء بتطبيق إضافي لأجهزة الاستشعار وتقنيات تحديد الهوية بموجات الراديو في جميع مراحل سلاسل التوريد، و زيادة الاهتمام بإدارة مخاطر سلاسل التوريد سيعمل على مرونتها بجودة أكبر، مؤكدًا أنه يمكن القيام بذلك من خلال مزيد من التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، وأردف بالقول: هنا يتوجب على المؤسسات الحكومية ذات الصلة استكشاف اللوائح القانونية الممكنة لتطبيق التوريد المرن للمواد الخام والأجزاء والمنتجات الهامة.

وحول تطبيق توصيات هذه الدراسة أكد الدكتور أحمد ماهر بأنه من الأهمية رؤية مشاريع علمية ممولة لاستكشاف التحديات والاحتياجات تجاه التحول الرقمي في القطاع الصناعي العماني، وذلك من خلال تحليل متعمق للتقنيات المدرجة، وكيف يمكن دمجها في القطاع الصناعي.