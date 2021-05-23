صلالة ـ العمانية: بدأت أمس أعمال المؤتمر الخليجي الثاني والذي تنظمه جامعة ظفار تحت عنوان:(جائحة كورونا والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. .التداعيات وفرص الابتكار) وذلك عبر الاتصال المرئي ويستمر يومين. يبحث المؤتمر إبراز دور الباحثين والمفكرين في إدارة تلك الأزمة والدور المتعاظم لهم في نشر الوعي وسط المجتمعات وكيفية تقريب الرؤى بين الباحثين لبناء فكر إنساني قائم على الابتكار وتبادل المعارف والخبرات بما يخدم الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في ظل جائحة (كوفيد ـ 19).يشتمل المؤتمر على خمسة محاور رئيسية منها: محور التحديات الاجتماعية والتحديات التربوية والتحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى محور التحديات الصحية ومحور التحديات القانونية، إلى جانب عرض نماذج تتناول الإرشاد العقلاني الانفعالي كمدخل لمواجهة الآثار النفسية المترتبة على التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا لدى الأسرة العُمانية وذلك بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين. وتُطرح في المؤتمر 25 ورقة علمية بمشاركة خبراء وأكاديميين من جامعة ظفار وجامعة السلطان قابوس بالإضافة إلى متحدثين رئيسيين ومشاركين من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في ظل جائحة كورونا وأثر ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإبداء مقترحات حول سبل مواجهة التحديات المترتبة على تلك الجائحة. رعى الافتتاح سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري ـ وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال المؤتمر الخليجي الثاني حول جائحة كورونا والتنمية المستدامة بجامعة ظفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.