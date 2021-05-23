تعيين قنصل فخري لجمهورية آيسلندا لدى السلطنة

مسقط ـ العمانية: تسلَّم سعادة داود بن سليمان بن أحمد الوهيبي أمس البراءة القنصلية بتعيينه قنصلًا فخريًّا لجمهورية آيسلندا لدى السلطنة.

سلَّم البراءة سعادة السفير الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي ـ رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه خير ونفع الشعبين الصديقين.

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