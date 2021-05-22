جامعة ظفار تنظم المؤتمر الخليجي الثاني حول جائحة كورونا والتنمية المستدامة

صلالة ـ العمانية : تبدأ اليوم أعمال المؤتمر الخليجي الثاني الذي تنظمه جامعة ظفار تحت عنوان ( جائحة كورونا والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، التداعيات وفرص الابتكار) عبر الاتصال المرئي ويستمر يومين. يهدف المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء وأكاديميون من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مناقشة أهم التحديات الصحية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والقانونية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في ظل جائحة كورونا وأثر ذلك على التنمية المستدامة، كما يسعى المؤتمر إلى إبراز دور الباحثين والمفكرين في إدارة الأزمة واستعراض كيفية تقريب الرؤى بين الباحثين لبناء فكر إنساني قائم على الابتكار وتبادل المعارف والخبرات بما يخدم ويحقق التنمية المستدامة المنشودة في ظل جائحة كوفيد 19.

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