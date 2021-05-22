فريق «نحن معك» التطوعي يضيء عددا من المعالم والمباني محليا وخارجيا باللون الأخضر

بهدف التوعية بالصحة النفسية

مسقط ـ «الخليج 365»:

نظم فريق (نحن معك) التطوعي مؤخرًا مبادرة تختص بالصحة النفسية، حيث عملوا على إضاءة مجموعة من أهم المباني ولأول مرة في السلطنة باللون الأخضر وذلك بهدف التوعية بالصحة النفسية وأهميتها وهي: مبنى دار الأوبرا السلطانية ومبنى الجامعة الألمانية والمقر الرئيسي لشركة (عُمانتل)، كما امتد هذا العمل إلى خارج السلطنة وصولًا إلى برج المملكة بالمملكة العربية السعودية، حيث تم ذلك في تمام الساعة 9 من مساء يوم الخميس الماضي.

ويرمز اللون الأخضر للتوعية بالصحة النفسية والبدايات الجديدة والتفاؤل والأمل وذلك لإحياء شمعة الأمل في نفس وروح كل من فقده ويُعاني حول العالم، لنُذَكِّره دائما أننا معه وبجانبه أينما كان وكيفما يشعر. وعلى هامش هذه المبادرة أوضحت جناب السيدة بسمة آل سعيد ـ مؤسسة حملة (نحن معك) للتوعية بالصحة النفسية بأن هذه المبادرة جاءت بهدف التوعية بالصحة النفسية وتعريفا بشهر الصحة العقلية، حيث بدأ شهر التوعية بالصحة العقلية بالولايات المتحدة في عام 1949 بواسطة المنظمة الأميركية للصحة العقلية (عُرفت لاحقًا بالجمعية الوطنية للصحة العقلية)، كما تهتم الصحة العقلية الأميركية والشركات التابعة لها والمنظمات الأخرى بالصحة العقلية وتقييم عدد من الأنشطة والتي تكون فكرتها الأساسية مختلفة كل عام وفقا للمتغيرات في الحياة ومتطلباتها. وأضافت جناب السيدة بسمة آل سعيد: قدم فريق نحن معك التطوعي العديد من المبادرات على مدار الثماني سنوات السابقة والتي تعنى جميعها بأهمية التوعية في مجال الصحة النفسية وتقليل الوصمة الاجتماعية فيما يتعلق بالاضطرابات النفسية، وجعل الأفراد يتفهمون أن معظم الأشخاص قد يمرون بأوقات عصيبة وصراعات ومشكلات نفسية قد تستدعي في بعض الأحيان تدخل ذوي الاختصاص لمساعدتهم وأنه لمن الطبيعي حدوثه أن نمر جميعنا بأوقات نحتاج فيها للدعم النفسي، مؤكدة على ضرورة المساهمة في تحسين الوصمة التي تحيط بالصحة النفسية من أجل الأشخاص الذين نحبهم، فيجب أن ننتهز هذه الفرصة لنشر التوعية من أجل الصحة النفسية، فنحن بحاجة إلى أن نفعل كل ما في وسعنا كمجتمع من أجل النهوض سويًّا.