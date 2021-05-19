«إعلامية الشورى» تناقش تحضيراتها لبيان وزارة التراث والسياحة الأحد القادم

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس تحضيراتها لجلسة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي ـ وزير التراث والسياحة والتي ستعقد يوم الأحد القادم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 -2021م) من الفترة التاسعة (2019 – 2023م) برئاسة سعادة علي بن أحمد المعشني ـ رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وركزت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية التسويق والترويج السياحي في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي الإجمالي إلى جانب دوره في جذب الاستثمار السياحي وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا الجانب، وناقشت اللجنة كذلك جهود الوزارة في تعزيز التراث العماني وخططها التطويرية في مجال ترميم وتطوير المواقع الأثرية، بالإضافة إلى جهود الوزارة في الارتقاء بالمتاحف العامة والخاصة. وقد حصرت اللجنة جملة من الأسئلة والملاحظات حول ما تضمنه البيان من احصائيات وأرقام بالإضافة إلى ما يأتي ضمن اختصاصات الوزارة.

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