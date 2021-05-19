مسقط ـ العمانية: تشارك السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السابع عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في اللجنة. يناقش الاجتماع ـ الذي يستمر يومين ـ عددًا من البنود المدرجة بجدول الأعمال من بينها: عرض التقرير النهائي عن نتائج الاستبانة المتعلقة بمتطلبات تفعيل المعايير وفق إطار قياس الأداء ومناقشة توصياته، فضلًا عن النظر في إنجاز الخطة التشغيلية والخطة الاستثنائية للجنة في مجابهة تداعيات (كوفيد ـ 19)، بالإضافة إلى تحديث خطة اللجنة للعامين (2021 ـ 2022)، إلى جانب إعداد ومراجعة الخطة التشغيلية لعام 2021. ويستعرض الاجتماع مقترح دمج مذكرة (إطار المقالات) ومذكرة (إجراءات ضمان جودة المنتجات/‏ إصدارات لجنة المعايير المهنية والرقابية)، والنظر في ترجمة مسودة دليل الإنتوساي 5330. وسيتم خلال الاجتماع تعيين ممثل للجنة في الفريق الذي سيكلف بإعداد المخطط الاستراتيجي للمنظمة للفترة (2023 ـ 2028)، مع مناقشة إدراج مشروع إعداد دليل إرشادي حول تقييم السياسات العمومية ضمن أعمال اللجنة.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تشارك فـي الاجتماع الـ«17» للجنة المعايير المهنية والرقابية للأرابوساي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.