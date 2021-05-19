«قانونية الدولة» تناقش ملاحظات اللجان حول اللائحة الداخلية للمجلس

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس ملاحظات اللجان الدائمة حول اللائحة الداخلية للمجلس.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة مرئيات وتوصيات اللجنة الاقتصادية الموسعة حول التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام ٢٠١٩م، كما أبدت رأيها القانوني حول (مقترح مشروع قانون الأمن السيبراني) المحال من لجنة التقنية والابتكار.

تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.

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