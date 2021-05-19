صور ـ من عبدالله باعلوي:

بدأت بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية أمس مسابقة الإجادة الصحية في تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس لمواجهة (كوفيد ـ 19) والتي تأتي بمبادرة من مكتب الإشراف التربوي بجعلان وبرعاية المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وقد قامت اللجان المشكلة بزياراتها التقييمية لمدارس المحافظة وفق بنود الاستمارة للمدارس المطبقة لنظام التعليم المدمج وبها صفوف الثاني عشر والتي تتضمن محاور البيئة المدرسية وتوظيف التقانة في ظل الجائحة ووسائل نقل الطلبة والشراكة المجتمعية والتوعية. تأتي المسابقة كمبادرة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين الطلبة والعاملين بالمدارس وتوفير بيئة تعليمية صحية آمنة بين طلاب المدارس والعاملين فيها في ظل الظروف الاستثنائية وإيجاد روح المنافسة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي باستخدام أعلى معايير السلامة لبعث روح الطمأنينة بين الطلاب والعاملين في بيئة تعليمية آمنة وسليمة. وتهدف المسابقة إلى غرس أهمية الشراكة بين جميع المؤسسات التعليمية والصحية والمجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلبة والعاملين ونشر الوعي المجتمعي ورفع مستوى الوعي الصحي للمدارس والعاملين فيها وقياس مدى التزام المدارس بتنفيذ البروتوكول الصحي ومدى التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية للحدِّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي ونشر الثقافة الصحية بين طلبة المدارس.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء عملية التقييم لمسابقة الإجادة الصحية فـي تطبيق البروتوكول الصحي بالمدارس لمواجهة «كوفيد ـ 19» بجنوب الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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