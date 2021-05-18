25 الجاري .. بدء تطعيم طلبة الدبلوم العام فـي جميع محافظات السلطنة

مسقط ـ العمانية: تبدأ وزارة الصحة يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 مايو الجاري تطعيم طلبة الدبلوم العام في جميع محافظات السلطنة باللقاح المُضاد لفيروس كورونا والبالغ عددهم 75 ألفًا و725 شخصًا.

وقد أوضح بدر بن سيف الرواحي ـ مدير دائرة مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة بأن عملية التطعيم ستشمل جميع طلبة الدبلوم العام في المدارس الحكومية والخاصة والهيئة التدريسية المشرفة على دبلوم التعليم العام وأعضاء لجان الامتحانات والمراقبين والمصححين، والعاملين في مراكز الامتحانات والمتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه والعاملين بمركز القياس والتقويم التربوي ومراكز التصحيح.

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