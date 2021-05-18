214 ألفا و192 شخصا .. إجمالي المطعمينُ فـي السلطنة بالجرعة الأولى بلقاحي «فايزر – بيونتيك» و«أكسفورد – أسترازينيكا»

مسقط -العمانية: بلغ إجمالي المُطعَّمين في السلطنة بالجرعة الأولى بلقاحي “فايزر – بيونتيك” و”أكسفورد – استرازينيكا” 214 ألفًا و192 شخصًا خلال الفترة من 27 ديسمبر وحتى تاريخ 15 مايو الجاري. وأفادت إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بأن إجمالي المُطعَّمين في محافظات السلطنة للفئة المستهدفة من 60 سنة فما فوق بلغ 78 ألفًا و98 شخصًا بنسبة تغطية للفئات المستهدفة بلغت 72 بالمائة، وبلغ إجمالي عدد المُطعّمين من العاملين الصحيين 35 ألفًا و184 شخصًا بنسبة تغطية بلغت 91 بالمائة، فيما بلغ إجمالي المُطعَّمين من الفئات الأخرى 100 ألف و910 أشخاص. وأشارت الإحصائية إلى أن محافظة مسقط سجلت أعلى نسبة تطعيم، حيث بلغ إجمالي المُطعَّمين 21 ألفًا و731 شخصًا بنسبة تغطية بلغت 89 بالمائة تلتها محافظة شمال الباطنة بـ12 ألفًا و62 شخصًا بنسبة 62 بالمائة، تلتها محافظة الداخلية بـ11 ألفًا و719 شخصًا بنسبة 87 بالمائة.

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