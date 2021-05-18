كورونا: «الصحة» توضح خطوات استراتيجية التطعيم

أوضحت وزارة الصحة أن استراتيجية التحصين ضد مرض “كوفيد 19” تعتمد على مراحل. وتم احتساب من يجب تحصينهم بناء على عوامل الخطورة كالسن المتقدم والأمراض المزمنة ومن يجب حمايتهم من العاملين في الخطوط الأمامية في تقديم الخدمة للمجتمع كالقطاع التعليمي والعاملين الصحيين وغيرهم.

وتم اعتماد الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض “كوفيد19” على مرحلتين، يتم في المرحلة الأولى تحصين 30% وتنتهي بنهاية شهر أغسطس 2021م.

فيما تهدف المرحلة الثانية إلى تحصين 40% وتنتهي بنهاية هذا العام إن شاء الله، بحيث يتم تحصين 70% من السكان بما يمثل إجمالي المستهدفين.

وفي سبيل ذلك فقد تعاقدت وزارة الصحة مع عدة شركات لتوفير الطعوم اللازمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد مرض “كوفيد 19”.

وتعزيزًا للجهود الحكومية الحثيثة لمكافحة الجائحة؛ فقد أبدى الكثير من شركات القطاع الخاص ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية مثل شركات قطاع النفط والغاز والاتصالات والطيران والبنوك وغيرها رغبتها في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة بالمساهمة في تحمل تحصين الموظفين والعاملين بها امتدادًا لمساهماتها المستمرة في دعم صندوق كورونا كتوفير الأدوية وأدوات الوقاية الشخصية وأجهزة الفحص.

وقد قامت الوزارة بحصر طلبات هذه الشركات وعدد العاملين لديها.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص والذي أبرزته هذه الجائحة في الجهود الرائعة لمؤسسات القطاع الصحي الخاص في علاج مرضى “كوفيد19 “واستقبال مختلف الحالات من هؤلاء المرضى؛ فقد تقرر بأن تسهم هذه المؤسسات في الحملة الوطنية للتحصين ضمن شروط وضوابط وضعتها وزارة الصحة، بحيث تقوم هذه المؤسسات الخاصة بإعطاء الطعوم لموظفيها وموظفي الهيئات والشركات التي أبدت ضمن مسؤوليتها الاجتماعية رغبتها في تحصين موظفيها في إطار مساهمتها في دعم صندوق كورونا.

وتم تحديد أسعار الطعوم على أساس التكلفة ورسوم الشحن والتخزين والعمليات اللوجستية حسب نوع الطعوم واشتراطات الشركات المصنعة.

وختامًا تؤكد وزارة الصحة على التزامها التام بتوفير لقاح “كوفيد19” مجانًا بمؤسسات وزارة الصحة لكافة الفئات المستهدفة من المواطنين والمقيمين طبقًا لأولويات الاستراتيجية الوطنية لتغطية المجتمع.