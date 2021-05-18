السلطنة تستضيف اليوم اجتماعا للوقوف على أهم تجارب دول المنطقة فـي مواجهة جائحة كورونا

مسقط ـ العمانية: تستضيف السلطنة ممثلة بوزارة الصحة يوم غدٍ (الأربعاء) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي رفيع المستوى للوقوف على أهم تجارب دول المنطقة في مواجهة الجائحة والدور المحوري في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة والاستقرار والسلام.

وقد وافقت السلطنة على استضافة الاجتماع بناء على توصية من الأمانة العامة للأمم المتحدة، نظرًا لسياسة السلطنة المُتسمة بالدفع للحوار والسلام وتقوية أواصر التعاون الدولي. ويأتي الاجتماع تماشيًا مع سياسة السلطنة الخارجية للصحة، حيث دشنت السلطنة بالشراكة مع سويسرا ومنظمة الصحة العالمية مبادرة (الصحة من أجل السلام) عام 2019، هدفت إلى الدفع باستراتيجية دولية لتسخير الصحة في تقريب وجهات النظر والإسهام في حل النزاعات.

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