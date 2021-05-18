التوعية بأهمية التطعيم للفئات المستهدفة والتقيد بالإجراءات الاحترازية بمرباط

مرباط ـ العمانية: تحرص الخدمات الصحية بولاية مرباط على بذل المزيد من البرامج التثقيفية والتوعوية حول أهمية أخذ اللقاح والتقيد بالإجراءات الاحترازية لكبح انتشار فيروس (كوفيد ـ 19) بالتعاون مع اللجنة الصحية بالولاية. وفي هذا الصدد فقد تم إطلاق حملة للتوعية بأهمية التطعيم للفئات المستهدفة والتركيز على التقيد بالإجراءات الاحترازية وترك التجمعات كالأعراس والعزاء أو أي تجمع قد يؤدي لانتشار الفيروس وتعزيز الوعي المجتمعي للاستفادة من اللقاح المتاح لأفراد المجتمع. ومن أجل تحقيق الأهداف الموضوعة للحملة فقد تم القيام بزيارات ميدانية لفريق مكون من طبيب وموظف إداري حسب الجدول المعد لمواقع المؤسسات الحكومية والخاصة بالولاية وعمل محاضرات حول الإجراءات الصحية التي يلزم اتباعها من جميع أفراد المجتمع. كما تم عبر منصات التواصل الاجتماعي نشر الإرشادات التوعوية ولقاءات مصورة مع الذين تلقوا التطعيم من مختلف شرائح المجتمع، وكذلك إضافة لوحات توعوية ثابتة بداخل الولاية.

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