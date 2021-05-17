«الوثائق والمحفوظات» توقع اتفاقية تعاون مع «لبان للنشر»

مسقط ـ «الخليج 365»:

وقَّعت هـيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ودار لبان للنشر اتفاقية تعاون لتوزيع إصدارات الهيئة داخل السلطنة وخارجها من خلال منافذ البيع أو المعارض المحلية والدولية التي تشارك فيها الدار.

وقَّع الاتفاقية نيابة عن الهيئة مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية يعقوب بن سالم المحروقي، ومن دار النشر مديرها العام محمد بن سيف الرحبي. وستتولى دار لبان عرض أكثر من 30 إصدارا لهيئة الوثائق في مكتبتها بمنطقة غلا الصناعية، وستعلن عنها تباعا، بالدعاية الإعلامية، أو عبر منصاتها الإلكترونية، كما ستتعاون مع مجموعة مسوّقين لدعم وصول هذه الإصدارات المهمة إلى سائر محافظات السلطنة، مع توافر التوصيل من خلال المكتبة أيضا.

وتتضمن قائمة الكتب مجموعة كبيرة من الإصدارات التاريخية التي جاءت حصادا لعدد من الندوات الكبرى التي أقامتها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وتناولت جوانب مهمة في التاريخ العماني، ومن أبرز هذه الكتب سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية وهو في عدة أجزاء تناولت في جزئها الأول العلاقات العمانية العثمانية في الجوانب السياسية والعسكرية، وبحث الجزءان التاليان في العلاقات التاريخية بين السلطنة وشرق إفريقيا في العهد البوسعيدي من خلال نظام الوقف والوصايا في زنجبار، وتناول الرابع الحضارة والثقافة الإسلامية والدور العماني في النواحي التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في دول شرق إفريقيا.

إضافة إلى كتاب عن دور العمانيين في النهوض بالزراعة في زنجبار والنتائج السياسية والاقتصادية والثقافية بين عامي 1832 – 1963م. وتناول الجزءان السادس والسابع من هذه السلسلة حياة أسد البحار العماني أحمد بن ماجد دراسة تاريخية ووثائقية وأدبية ولغوية، والآخر عن أحمد بن ماجد في دراسات الأوروبيين والمستشرقين، ويرصد الجزء الثامن الحضارة والثقافة الإسلامية والدور العماني في التفاعل اللغوي والأدبي والحضاري في دول شرق إفريقيا والبحيرات العظمى.

وفي التاسع “دروس وحكم من أخلاق العرب في الإسلام”، والعاشر يتطرق إلى “عصر النهضة العمانية في زنجبار 1832 – 1963” وهو باللغة الإنجليزية، وبين مجموعة أخرى من الإصدارات التاريخية المهمة عدة كتب عن صورة عمان في الإعلام العالمي مقسمة حسب القارات، إضافة إلى العلاقات العمانية البريطانية والتنافس الأوروبي والأميركي.