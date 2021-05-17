أمطار رعدية على أجزاء من الحجر

هطلت أمطار رعدية على أجزاء من سلسلة جبال الحجر الواقعة بين محافظتي الداخلية وجنوب الباطنة مع استمرار نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر الأوسط.

وكانت نشرة الأحوال الجوية تشير إلى أن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة على جبال الحجر واحتمال تصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظتي البريمي والظاهرة وفرص لتشكل السحب المنخفضة في آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر العرب وبحر عمان.

وتهب على المناطق الساحلية لبحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا ، وتهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على محافظتي البريمي والظاهرة، فيما تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة على سواحل بحر العرب.

حالة البحر.. متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا وربع المتر.

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