السلطنة تشارك فـي الاجتماع الخامس للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة لـ«الأرابوساي»

تشارك السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الخامس للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والذي ينعقد خلال الفترة من 17 إلى 18 من مايو الجاري عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في اللجنة. ناقش الاجتماع في اليوم الأول عددًا من البنود، من أبرزها النظر في مذكرتي مفاهيم مشروع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن النظر في مدى التقدم في إنجاز الخطة التشغيلية والخطة الاستثنائية، إلى جانب إعداد ومراجعة الخطة التشغيلية لعام 2021. ويتناول الاجتماع في اليوم الثاني تعديل اللائحة التنظيمية للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة بما يتواءم مع النظام الأساسي للمنظمة في نسخته الجديدة، وسيتم تعيين ممثل اللجنة في فريق العمل الذي سيكلف بإعداد المخطط الاستراتيجي (2023 – 2028) بالإضافة إلى دراسة مقترح تضمين الأنشطة المقترحة ببرامج التدقيق على أهداف التنمية المستدامة الأخرى ولا سيما الهدفين (16) و(17).

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