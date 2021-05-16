الأحد المقبل «الشورى» يناقش بيان وزارة التراث والسياحة

في المحليات 16 مايو,2021 نسخة للطباعة

يستضيف مجلس الشورى الأحد القادم معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة وذلك لمناقشة بيان الوزارة الذي سيتضمن خمسة محاور رئيسية ويعد هذا البيان أول بيان للتراث والسياحة أمام الشورى ورابع بيان وزاري خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2020/‏‏2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م).جاء ذلك في تصريح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، الذي أشار بأن المجلس سيخصص جلسته الاعتيادية الحادية عشرة لمناقشة بيان وزارة التراث والسياحة.

وأوضح سعادة الشيخ أمين عام المجلس، بأن البيان سيناقش في محوره الأول، واقع قطاع السياحة في ظل التأثيرات الحالية والمستقبلية لجائحة (كوفيد ١٩)، وسيتضمن المحور الأول عدة موضوعات من بينها، مساهمة القطاع السياحي المتوقعة خلال الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١- ٢٠٢٥) من خلال الإشارة إلى مشروعات واستثمارات الاستراتيجية العمانية للسياحة ٢٠٤٠ وفق المحافظات، والاستثمارات في المجمعات السياحية المتكاملة.

أما المحور الثاني فسيناقش تطور التشريعات المنظمة لقطاع السياحة من خلال الإشارة إلى التشريعات المنظمة للقطاع في ظل التأثيرات السلبية لجائحة (كوفيد 19)، والتطور التشريعي لقانون السياحة، وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، هذا إضافة إلى إعداد نظام حوكمة سياحية، ومخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، وكذلك الرسوم والضرائب الحالية المتعلقة بالتراخيص والأنشطة والخدمات السياحية.

وأوضح الندابي بأن المحور الثالث لبيان وزارة التراث والسياحة يناقش مستقبل التسويق والترويج السياحي من خلال الإشارة إلى مستهدفات استراتيجية التسويق السياحي، وقطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات وأهميته، وسيركز المحور الرابع على الموارد البشرية في القطاع السياحي بالإشارة إلى توجهات خطة التنمية السياحية الشاملة في سوق العمل، وأثر جائحة (كوفيد 19) على سوق العمل بالقطاع السياحي.

وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن بيان التراث والسياحة خصص محوره الخامس لمناقشة الجوانب المتصلة بقطاع التراث من خلال توضيح السياسات والخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة في مجال التراث، حيث سيتطرق هذا المحور إلى مجموعة من الجوانب منها، جهود الوزارة وخططها التطويرية في مجال المواقع التراثية، والمواقع التراثية المسجلة في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، ومواقع السلطنة في قائمة التراث العالمي؛ كما سيتضمن جهود الوزارة في مجال المسوحات والتنقيبات والدراسات الأثرية، وحصر وترميم التراث المعماري متضمنًا الترميم والصيانة لمعالم التراث الثقافي، والقلاع والحصون المرممة، والمساجد والجوامع الأثرية المرممة، والأبراج المرممة، وحماية تجمعات المباني التاريخية (الحارات)، كما سيتضمن المحور الخامس جهود الوزارة في مجال جمع المخطوطات العمانية، وترميمها، وتوثيقها، وتحقيقها، ونشرها وذلك من خلال جمع وشراء المخطوطات، وتنظيمها، والعناية بالحالة المادية للمخطوطات، وتحقيقها ونشرها. وسيناقش الجزء الخامس من ذات المحور توضيح الجهود المبذولة في قطاع المتاحف العامة والخاصة، والمشروع الجديد لمتحف التاريخ الطبيعي، ومشروع متحف التاريخ البحري، ومشروع تأهيل وتطوير المتحف العماني الفرنسي، ومشروع تأهيل متحف قلعة صحار، ومتحف مدحاء، ومشروع مركز فتح الخير، والمتاحف وبيوت التراث الخاصة، هذا إضافة إلى الإصدارات العلمية المتخصصة في مجال الآثار. وأشار الندابي إلى أن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية عشرة يوم الاثنين 24 مايو 2021م، والتي ستتضمن مناقشة مجموعة من الرغبات المبداة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وذلك بعد دراستها ومناقشتها عبر لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه، كما سيناقش عددا من طلبات المناقشة الموجهة إلى أصحاب المعالي وزراء الخدمات، وسيستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى ملخص للردود الواردة من بعض الوزارات والوحدات الحكومية على الأسئلة المكتوبة التي تقدَم بها عدد من أصحاب السعادة الأعضاء لتك الجهات. ونوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون ـ بإذن الله ـ علنية بحضور عدد من ممثلي الصحافة والإعلام، ولمن يرغب في حضور الجلسة من المواطنين من خلال تقديم الطلب سواء كان عبر موقع المجلس الإلكتروني أو بالتواصل المباشر مع الأمانة العامة للمجلس بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.