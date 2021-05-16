«1844»أسرة تستفيد من الزكاة والصدقات بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

أعلنت لجنة الزكاة والصدقات بولاية شناص خلال تقريرها الذي أصدرته لعام 1442هـ وبالتعاون مع الفريق الخيري بأنه بلغ مجموع الأموال من الزكوات والصدقات الواصلة إلى اللجنة (22) ألفًا و(128) ريالًا عمانيًّا، وتم توزيعها على الفئات المستحقة في قرى ومناطق الولاية وفق قاعدة البيانات والكشوفات المعتمدة لدى اللجنة، حيث استفاد منها (1844) أسرة وشملت أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، فيما بلغ عدد المزكّين (14752) فردًا الذين قاموا بتوكيل اللجنة لإخراج زكاة الفطر عنهم وتم توزيع (36880) كيس أرز نوعية جيدة على الأسر المستحقة بالولاية وزعت اللجنة 521 قسيمة مشتريات على الأسر المعسرة قيمة القسيمة 20 ريالًا بمبلغ وقدره (10) آلاف و(420) ريالًا عمانيًّا.

وقال راشد بن علي البلوشي ـ رئيس لجنة الزكاة بولاية شناص: إن اللجنة قامت بجهود جبارة وحرصت خلال الشهر الفضيل على تكثيف حملات التوعية بهدف دفع المبالغ المستحقة عليهم زكاة لأموالهم وذلك لمساندة هذه الأسر المعسرة والوقوف معها والتخفيف عنها.. مشيرًا إلى أن هناك تجاوب الكثير من مواطني الولاية وتفهمهم لواجبات الزكاة ورغبة في الثواب والأجر العظيم، وكذلك رغبة في طهارة أموالهم من حقوق الفقراء وكافة مستحقي الزكاة.