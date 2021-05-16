دار «الكلمة الطيبة» تصدر مجموعة من مؤلفات المفتي العام للسلطنة

مسقط ـ «الخليج 365»:

صدر مؤخرًا عن دار (الكلمة الطيبة) المتخصصة في النتاج العلمي لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي ـ المفتي العام للسلطنة، مجموعة من مؤلفاته وهي: (برهان الحق ـ الجزء الثالث عشر) وهو يتحدث عن: معنى القضاء والقدر، وصدر كذلك كتاب (برهان الحق ـ الجزء الرابع عشر) ويتحدث فيه عن أركان الإسلام، والاستقامة، والإحسان، وفي تصور ما يباين الإسلام كالكفر، والشرك، والنفاق، وأحكام الملل الست..وغيرها.

وحول ما يدور في العالم من كوارث أصدر سماحة الشيخ كتاب (جائحة كورونا المستجد) يتحدث عمّا حلَّ بالعالم مؤخرًا من وباء فتَّاك، مُبيِّنًا سماحته الحلول الربانية لدفع البلاء والمِحن.

كما صدر عن الدار مجموعة من المؤلفات لسماحة الشيخ منها كتاب (الإيلاء)، ويتحدث فيه عن معناه، وأركانه، والألفاظ التي ألحقت به في الحكم، كما صدر أيضًا كتاب (أسماء الله الحسنى) وهو عبارة عن إصدار مُيسَّر مقتبس من كتاب (برهان الحق ـ الجزء السابع) يتضمن أسماء الله الحسنى ومعانيها ودلالاتها، وصدر أيضًا كتاب (الوطء المحرم)، يتحدث عن الشذوذ عن الفطرة والتمرد على الأخلاق، والاستئسار لشهوات النفس البهيمية، وكتاب (عمل المرأة)، يتحدث عن ضوابط مشاركة المرأة في ميادين العمل، وتولي المرأة الولاية العامة وما دونها، وكتاب الترف والتلف، يتحدث عن معناهما، وعاقبة الأمم المترفة، وأن مصائب الأمم منشؤها فساد المترفين، وكتاب (زكاة الأنعام)، والذي اشتمل على التعريف بالأنعام وزكاتها ونصابها، وحكم زكاة الشركات المتاجرة بالثروة الحيوانية، وكتاب (رقى شرعية)، يحتوي على الرقى الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم)، وكتاب (الكون)، وهو في الأصل جواب مُطوّل يرد فيه سماحته على زعم الملحدين بأن نشأة الكون ما هو إلا صدفة، ودحض مزاعمهم بالأدلة العلمية.

ومن ضمن الكتب التي أصدرتها دار (الكلمة الطيبة) كتاب (اقرأ ولوّن)، إصدار لبراعم الكلمة الطيبة، يهدف إلى تعزيز القِيَم لدى الناشئة، والتدرب على الخطوط الجميلة.

الجدير بالذكر وبالتزامن مع هذه الإصدارات تم افتتاح فرع المبيعات لدار (الكلمة الطيبة) بالموالح الشمالية بولاية السيب بمحافظة مسقط.