لجنة نخل للزكاة والصدقات توزع زكاة الفطر على الأسر المستحقة

نخل ـ سيف الكندي:

قامت لجنة زكاة الفطر للعام ١٤٤٢هـ بلجنة نخل للزكاة والصدقات، بتوزيع زكاة الفطر على الأسر المستحقة والتي شملت جميع قرى الولاية، حيث بلغ عدد تلك اﻷسر (٤٥٦ أسرة). وأشار محمد بن علي الحراصي ـ أحد المشرفين على عملية التوزيع إلى أن مجموع المبالغ التي تم جمعها خلال حملة زكاة الفطر لهذا العام ١٤٤٢هـ، وصل إلى (خمسة عشر ألفًا ومئتين واثنين وثلاثين ريالًا وسبعمائة بيسة) من مختلف قرى الولاية. وأضاف قائلًا: تطبيقا لسنة رسولنا الكريم عليه أزكى الصلاة وأتم السلام تم شراء أرز وتوزيعه على جميع اﻷسر المستحقة لزكاة الفطر ما يقارب بما يقارب من (٢٤٠٥٠) كيلو جراما من الأرز ذي النوعية الجيدة.

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