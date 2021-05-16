محافظ الداخلية يبحث أسباب ارتفاع فواتير الصرف الصحي بسمائل

سمائل ـ من يعقوب الرواحي:

ترأس مؤخرًا سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري ـ محافظ الداخلية اجتماعًا عقد بمكتب والي سمائل، وذلك لمناقشة أسباب ارتفاع فواتير الصرف الصحي على المواطنين بالولاية.

حضر الاجتماع سعادة الشيخ ماجد بن خليفة الحارثي ـ والي ولاية سمائل وسليمان بن خميس القاسمي ـ المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة (حيا للمياه) وأعضاء المجلس البلدي بالولاية وممثلي الأهالي بالولاية.

تم خلال الاجتماع مناقشة ارتفاع فواتير خدمة الصرف الصحي وإجراءات تحصيل المبالغ المتأخرة على المواطنين المستفيدين بشبكة مياه الصرف الصحي بالولاية وعمل دراسة لإيجاد حلول تسوية في عملية الدفع وإعطائها مدة ثلاثة أشهر لدراسة الفواتير وحصر أعداد المستفيدين من الخدمة، وذلك بالتنسيق مع مكتب والي الولاية.

وقد أوضح عبد الكريم بن سرور الجابري ـ عضو المجلس البلدي بالولاية بأن العمل على ربط شبكة الصرف الصحي بولاية سمائل بدأ منذ عام 2011م وكان تحت إشراف وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ـ آنذاك، وفي عام 2015م تم تسليم المشروع لشركة (حيا للمياه) والتي قامت بعد ذلك بإصدار فواتير منفصلة بواقع 5 ريالات شهريا، وهناك العديد من المواطنين منازلهم غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي والفاتورة تأتيهم شهريا مما تراكمت المبالغ على المواطنين المستفيدين من الشبكة وغير المستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين بشبكة الصرف الصحي بالولاية حوالي (453) مواطنًا، وعليه تم دراسة تشكيل لجنة من مكتب سعادة الوالي وشركة (حيا للمياه) وبعض أعضاء المجلس البلدي بالولاية بإجراء مسح شامل لجميع منازل الولاية للتأكد من المنازل المستفيدة من الخدمة، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.

مؤكدًا أنه تم خلال الاجتماع دراسة عمل معالجة وتسوية الفواتير المتراكمة على المواطنين المستفيدين من خدمة الصرف الصحي وإيجاد الحلول لها، أما المواطنون الذين غير مستفيدين من هذه الخدمة فيجب عليهم مراجعة شركة (حيا للمياه) مع إحضار ما يثبت ذلك، كما تم مناقشة إمكانية دراسة ضخ كمية من مياه الصرف الصحي بالتعاون مع شركة (حيا للمياه) للاستفادة منها في ري الملاعب المعشبة التابعة لنادي سمائل، مشيرًا إلى أنه خلال الآونة الأخيرة قامت شركة (حيا للمياه) بصيانة بعض التوصيلات الداخلية والمطالبة مستمرة من قبل المواطنين إصلاح الطرق الداخلية المتأثرة من عملية الصيانة.