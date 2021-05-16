اكتمال العمل بلوحة البيانات الرقمية للاتحاد العماني لسباقات الهجن

في المحليات 16 مايو,2021 نسخة للطباعة

مسقط – العمانية: انتهت لجنة الدراسات والبحوث والبيانات الرقمية بالاتحاد العماني لسباقات الهجن من إنشاء لوحة البيانات الرقمية للاتحاد، وتم الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من هذا العام.

وتحتوي اللوحة الرقمية على العديد من الإحصاءات والأرقام بصورة منظمة وسهلة التداول وتوفر جميع البيانات الصحيحة والدقيقة والواقعية لكافة المعلومات عن الهجن وأعدادها والمضمرين والعزب، وذلك من خلال الربط والقراءة لجميع البيانات من النظام الإلكتروني للاتحاد لتسجيل الهجن والسباقات.

وقال سالم بن ناصر الهاشمي عضو مجلس الادارة بالاتحاد العماني لسباقات الهجن ورئيس لجنة الدراسات والبحوث والبيانات الرقمية إن الهدف من إنشاء لوحة البيانات الرقمية وضع قاعدة بيانات رقمية حقيقية لكل ما يتعلق بالهجن والسباقات وتزويد الجهات المختصة بأرقام وتحليلات إحصائية سريعة وتجميع المعلومات في عرض موحد عبر المؤسسة توفيرًا للوقت مقارنة مع عرضها في تقارير متعددة.

وأضاف الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن اللوحة تقدم صورة متكاملة في عرض واحد سريع التحديث للبيانات على الفور والبناء عليها مستقبلًا لوضع الاستراتيجيات والخطط التنظيمية.

وأوضح أن اللجنة عملت على تقسيم اللوحة الرقمية إلى أربعة أقسام ، إذ يحتوي القسم الأول على عدد الهجن وعدد الملاك المسجلة رسميًا في قاعدة النظام الإلكتروني للاتحاد وكذلك عمل مقاربة بسيطة لمعرفة عدد القوى العاملة للعزب، أما القسم الثاني فيشمل جميع السباقات التي تم تسجيلها في النظام الإلكتروني والتي تشمل سباقات الهجانة السلطانية والسباقات التي تنظمها دائرة ميدان البشائر والاتحاد العماني لسباقات الهجن من حيث عدد الهجن المشاركة في كل سباق وعدد الأشواط.

وأشار الهاشمي أن القسم الثالث يحتوي على تفصيل التوزيع الجغرافي لعدد الملاك والهجن لجميع محافظات السلطنة وكذلك التوزيع الجغرافي لعدد المضامير لجميع المحافظات والولايات بالسلطنة، أما القسم الرابع فيتضمن عائدات التسويق لجميع الشركات الداعمة لسباقات الاتحاد لآخر ثلاثة أعوام.

وأكد سالم بن ناصر الهاشمي على أن لوحة البيانات الرقمية سوف يتم تحديثها تلقائيًا لربطها بقاعدة البيانات في النظام الإلكتروني للاتحاد.. مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بتحديث البوابة الإلكترونية للاتحاد وتطويرها بشكل يتناسب مع النظرة المستقبلية لعمل الاتحاد وسوف يتم الانتهاء من تطويرها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وبيّن رئيس لجنة الدراسات والبحوث والبيانات الرقمية بالاتحاد بأن البوابة الإلكترونية تسعى مستقبلًا إلى تسجيل كافة أنواع الهجن عبر البوابة الإلكترونية بما فيها إبل المزاينة وغيرها من الأنواع وذلك في إطار إدخال المزيد من التنظيم لقطاع الهجن بالسلطنة بشكل يلبي كافة الخطط والبرامج المستقبلية التي تبنى على المعلومة الدقيقة.