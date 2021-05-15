«الجمعية العمانية للسرطان» بجنوب الشرقية تحتفل بعيد الفطر المبارك

صور ـ من عبدالله باعلوي:

قام فرع الجمعية العمانية للسرطان بجنوب الشرقية بتنفيذ مبادرتين خلال عيد الفطر المبارك تمثلت الأولى بتكريم خط الدفاع الاول من الكوادر الطبية الذين كان لهم الدور الكبير في رعاية ومتابعة مرضى (كوفيد ـ 19) في أجنحة (الكوفيد) وكذلك قسم الطوارئ وذلك بالتعاون مع ادارة مستشفى صور وادارة مستشفى جعلان بوعلي. حيث قام الدكتور محمد بن ابراهيم الفارسي ـ رئيس فرع الجمعية العمانية للسرطان بجنوب الشرقية بتكريم خط الدفاع الاول في مستشفى صور، كما قامت زكية العلوية ـ عضو مجلس الادارة في فرع الجمعية بتكريم خط الدفاع الاول في مستشفى جعلان بوعلي. فيما تمثلت المبادرة الثانية بتوزيع هدايا العيد على مرضى السرطان بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية في ولاية بوحسن وفريق نادي صور للدراجات الهوائية حيث عبر الاطفال عن فرحتهم بهذه المبادرة.

وتحدث الدكتور محمد بن ابراهيم الفارسي: يعتبر فرع الجمعية العمانية للسرطان بجنوب الشرقية إحدى فروع الجمعية العمانية للسرطان والتي تم اشهارها عام 2010 وتعتبر من الجمعيات الخيرية التطوعية حيث تأتي المبادرتين في إطار الجهود التي يبذلها فرع الجمعية بأهمية نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بأهمية الوقاية من السرطان وكذلك مساندة مرضى السرطان في محافظة جنوب الشرقية ولإدخال البهجة والسرور على الاطفال المصابين بالسرطان وكذلك المرضى الكبار المصابون بالسرطان إلى جانب دعم خط الدفاع الاول من الكوادر الطبية الذين كان لهم الدور الكبير في رعاية ومتابعة مرضى (كوفيد ـ 19) في أجنحة (الكوفيد) وكذلك قسم الطوارئ متمنيين لهم كل التوفيق.