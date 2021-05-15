تكريم حفظة القرآن الكريم بالمصنعة

المصنعة ـ «الخليج 365»:

أقيم مؤخرًا حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم في المسابقة التي نظمتها جمعية المرأة العمانية بالمصنعة مع بداية شهر رمضان واستمرت حتى السابع والعشرين من نفس الشهر وسط التقيد بقرارات اللجنة العليا.

رعى الحفل سعادة الشيخ عمار بن سالم المرضوف السعدي ـ عضو مجلس الشورى بولاية المصنعة، بحضور رحمة بنت مبارك النوفلية ـ رئيسة جمعية المرأة العمانية وعضوة المجلس البلدي وعدد من أولياء أمور الطلبة المكرمين، وذلك بقاعة الجمعية بمشاركة (40) شخصًا من حفظة القرآن الكريم، حيث قسمت المسابقة الى (4) مستويات مقسمة على الفئات العمرية، ففي المستوى الأول حصل الطالب علي بن طالب الشقصي على المركز الأول، وحصل الفاروق بن طالب الشقصي على المركز الثاني، وحلت الغالية بنت علي البويقية على المركز الثالث، وفي المستوى الثاني حصلت فاطمة بنت مبارك الهدابية على المركز الأول، وحصلت هدى بنت محمد اليعربية على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث مزون بنت صالح الشكيلية، وفي المستوى الثالث حصلت مريم بنت جميل الشكيلية على المركز الأول، وفاطمة بنت راشد الزهيبية في المركز الثاني، وفي المستوى الرابع حصلت مية بنت هلال الفرعية على المركز الأول، وجاءت آمنة بنت سالم السريحية بالمركز الثاني. وقد تم تكريم جميع المشاركين بهدايا رمزية. وقالت رحمة بنت مبارك النوفلية ـ رئيسة الجمعية: لقد بذلت اللجنة جهدًا في سبيل تحسين المسابقة على مستوى الاعداد وإيصال الفكرة للجمهور في سبيل زيادة الاقبال من المتسابقين، وقد باتت ثمار هذه الجهود واضحة يانعة القطوف، وكانت الطرق الفريدة في تقييم المسابقة والمتسابقين والعمل على تطوير المسابقة لها اثر بالغ في الصورة الختامية، شاكرة الجهود التي بذلتها اللجنة والطلبة المشاركين وأولياء الامور والداعمين للمسابقة من حيث تعزيز الابناء وحثهم على مواصلة حفظ كتاب الله والأسرة القرآنية والمقيمات واللجان المنظمة وجريدة (الخليج 365).