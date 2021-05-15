لجنة الزكاة بالمصنعة توزع «125» ألف ريال عماني خلال شهر رمضان

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

ضمن المبادرة السنوية التي تنفذها لجنة الزكاة بولاية المصنعة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم الأسر المعسرة، اعتمدت لجنة الزكاة بولاية المصنعة مبلغ (125) ألفًا و(953) ريالًا عمانيًّا، استفادت منها (682) أسرة بالولاية.

صرح بذلك إبراهيم بن عبدالله النوفلي ـ رئيس لجنة الزكاة بالولاية قائلًا: إن لجنة الزكاة بالولاية قامت خلال شهر رمضان المبارك بصرف مبلغ (92) ألفًا و(700) ريال عماني لعدد (682) أسرة للسلة الرمضانية، وبلغت زكاة الفطر (14) ألفًا و(820) ريالًا عمانيًّا استفادت منها (170) أسرة، كما قامت اللجنة بصرف مبلغ (4) آلاف و(728) ريالًا عمانيًّا لعدد (3152) مستحقًّا عن مشروع استقبال الكفارات حيث تم صرفها في مصارفها الشرعية، وصرف (11) ألفًا و(675) ريالًا عمانيًّا للمواد الغذائية، وصرفت اللجنة (725) ريالًا عمانيًّا لفك كربة، وصرف (1305) ريالات عمانية للحالات الطارئة استفادت منه (13) أسرة.

وقد تقدم النوفلي بالشكر للمحسنين أصحاب الأيادي السخية التي ساهمت بالبذل والعطاء في شهر رمضان لصندوق الزكاة بالولاية.