منخفض مداري في بحر العرب ولا تاثير على أجواء السلطنة

مسقط ـ العمانية: تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في الهيئة العامة للطيران المدني إلى رصد منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب اليوم، على خط طول ( 3ر72 شرقا) ودائرة عرض (5ر10 درجة شمالا) وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 17-27 عقدة (31-50 كم/ساعة).

ومن المحتمل تحرك المنخفض المداري باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي بمحاذاة السواحل الغربية لجمهورية الهند مع تعمقه إلى منخفض مداري عميق خلال الساعات القادمة دون تأثير على أجواء السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة.

ويواصل المختصون بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة، وتدعو هيئة الطيران المدني الجميع إلى متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطورات الحالة الجوية.

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