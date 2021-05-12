السلطنة تحتفل بأول ايام عيد الفطر غدا

في المحليات 12 مايو,2021 نسخة للطباعة

جلالة السلطان يتفضل ويوجه التهنئة لأبناء عُمان والمقيمين على أرضها وللأمة الإسلامية جمعاء

جلالته يُبدي متابعته الكريمة للتطورات الناتجة عن استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا ‏ويدعو أبناء الخليج 365 العزيز والمقيمين على أرضه للالتزام التام بتعليمات وإرشادات السلامة

العاهل المفدى يؤكد على أن الحكومة ماضية في مساعيها لتوفير اللقاحات الآمنة لأفراد المجتمع

مسقط ـ (الخليج 365) والعمانية:

تحتفل السلطنة يوم غدٍ الخميس غرة شهر شوال لعام ١٤٤٢ هـ بأول أيام عيد الفطر المُبارك حيث أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٢هـ عن رؤية الهلال.

وتفضّل حضرةُ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فوجّه التهنئة لأبناء عُمان الكرام والمقيمين على أرضها وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يلي نصه:

“مع استبشار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بتمام صوم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ، وما أفاء المولى عز وجل عليهم فيه من بركات الرحمة والغفران والعتق من النيران، وقرب حلول عيد الفطر المبارك؛ تفضّل مولانا حضرةُ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فوجّه التهنئة لأبناء عُمان الكرام والمقيمين على أرضها وللأمة الإسلامية جمعاء بحلول هذه المناسبة السعيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة وأمثالها وهم يرفلون بثوب الصحة والعافية.

وإذ يُبدي جلالته ـ أبقاه الله ـ متابعته الكريمة للتطورات الناتجة عن استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا ‏على المستويين المحلي والعالمي فإنه ـ أعزّه الله ـ يدعو أبناء الخليج 365 العزيز والمقيمين على أرضه للالتزام التام بتعليمات وإرشادات السلامة للوقاية منه؛ ‏مؤكدا ـ أيّده الله ـ على أن الحكومة ماضية في مساعيها لتوفير اللقاحات الآمنة لأفراد المجتمع.

“حفظ اللهُ حضرةَ صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم وأبناء عُمان والمقيمين على أرضها، وكل عام والجميع بخير وهناء”.

إلى ذلك أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٢هـ عن رؤية الهلال وبذلك يكون يوم غدٍ الخميس غرة شهر شوال لعام ١٤٤٢ هـ وأول أيام عيد الفطر المُبارك.

وفيما يلي نص البيان:

“الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اجتمعت بعون من الله وتوفيقه مساء اليوم الأربعاء ۲۹ من رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق له ۱۲ من مايو ۲۰۲۱م، اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية، برئاسة:

معالي الشيخ / عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية كل من:

سماحة الشيخ / أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي المفتي العام للسلطنة.

سعادة الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وكيل الوزارة.

سعادة المهندس/ خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية.

فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي قاض بالمحكمة العليا.

فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الستار بن أحمد الكمالي رئيس محكمة الاستئناف بمسندم.

فضيلة الشيخ / محمد بن سالم بن دحمان النهدي قاضي استئناف بمحكمة مسقط.

وقد تلقت اللجنة ما يُفيد رؤية الهلال، عليه قررت اللجنة إثر دراسة تلك البلاغات ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام ١٤٤٢ هـ، وبناءً عليه يكون يوم غد الخميس هو غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢هـ، الموافق له ۱۳ من مايو ۲۰۲۱م.

وبهذه المناسبة الكريمة العطرة يسر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن ترفع خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ضارعين للمولى جل جلاله أن يُعيده عليه مرات عديدة وأزمنة مديدة، وهو ينعم بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى عُمان الطيبة بالرفعة والعزة، وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات وأن يرفع البلوى عن العالم أجمع، ويكفيه شر الأوبئة والأسقام، ويلبسه لبوس الصحة والعافية والازدهار عاجلًا غير آجل إنه ولي ذلك والقادر عليه”.