سلاح الجو ينفذ إخلاء طبيا بمسندم

مسقط ـ العمانية: قامت إحدى الطائرات العمودية بسلاح الجو السلطاني العماني في ساعة متأخرة من مساء أمس بعملية إخلاء طبي لطفل من أبناء ولاية خصب يعاني من حالة مرضية حرجة، تطلبت حالته نقله من مستشفى خصب بمحافظة مسندم إلى مستشفى صحار بمحافظة شمال الباطنة لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الخدمات الوطنية والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنين والمقيمين على أرض الخليج 365 جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

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