10 وفيات و576 إصابات جديدة و255 بالعناية المركزة .. والحالات النشطة 14174

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و576 حالة إصابة وتعافي 784 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 83 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 729 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 255.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 202713 حالة والمتعافين 186391 بنسبة تصل إلى 92 بالمائة والوفيات 2148 بنسبة 1ر1 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14174.

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