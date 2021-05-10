الرستاق ـ العمانية: شهدت ولاية الرستاق ارتفاعًا في منسوب مياه الأفلاج نتيجة هطول الأمطار وجريان الأودية خلال الأيام الماضية.

وقد ارتفع منسوب المياه في عددٍ من أفلاج الولاية منها أفلج قرى وادي بني غافر ووادي بني هني ووادي السحتن ووادي بني عوف ووادي الحيملي بالإضافة إلى امتلاء سدود التغذية الجوفية بوادي السحتن.

وقال محمد بن خليفة الغافري أحد أهالي وادي بني هني: نحمد الله الذي أنعم علينا بالأمطار وجريان الأودية التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأفلاج التي تتغذى جوفيًّا من جريان الأودية مثل: فلج الصوادر وفلج الحيل وفلج سنيسل وفلج العقر وفلج المنازفي وفلج المدينة.

وأضاف بأن الأهالي قاموا بإعادة تأهيل الأفلاج الغيلية مثل: فلج المزيجي وفلج الحويل وفلج العبري وفلج النزوح والتي تتأثر من جريان الأودية حيث تمت إزالة

الأتربة والرمال التي تراكمت في سواقي الأفلاج لري وسقي المزارع والبساتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع منسوب مياه الأفلاج وامتلاء السدود بالرستاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.