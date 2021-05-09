مسقط ـ العمانية: تمكنت السلطنة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومركز الأمن البحري ومجموعة أسياد من رفع البحار والموانئ العُمانية من المنطقة البحرية عالية الخطورة التي اعتمدتها لجنة تصنيف المخاطر التابعة لشركة “اللويدز ” وشركات التأمين البحري في لندن.

وقامت اللجنة بتصنيف البحار والموانئ الواقعة في بحر العرب وبحر عُمان والخليج ضمن المناطق البحرية عالية الخطورة وذلك في شهر مايو 2019م بسبب عدد من الحوادث التي وقعت آنذاك في المنطقة خارج المياه الإقليمية العُمانية.

وقد قام فريق العمل المكون من الجهات المعنية في السلطنة خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتشاور المستمر مع ممثلي لجنة تصنيف المخاطر التابعة لشركات التأمين البحرية الدولية في لندن وتوفير المعلومات الصحيحة التي تثبت خلو البحار والموانئ العُمانية من أي تهديدات تؤثر في سلامة السفن وخطوط الشحن الدولية، بالإضافة إلى بيان الإجراءات الأمنية المتبعة في موانئ السلطنة لتحقيق ملاحة آمنة ومستدامة تمتد إلى المناطق البحرية العُمانية.

وقالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن نجاح السلطنة في رفع المناطق البحرية والموانئ العُمانية من قائمة المناطق عالية الخطورة سوف يدعم زيادة عدد السفن وشركات الشحن الدولية للعمل في الموانئ العُمانية وزيادة حجم الاستثمارات في مجال النقل البحري والموانئ في السلطنة، حيث يعكس هذا النجاح واقع الاستقرار الأمني في ربوع السلطنة كافة.

وتؤكد الوزارة والجهات المعنية الأخرى بأن منظومة الأمن البحري في السلطنة ذات قاعدة قوية في حماية مكتسبات السلطنة كافة، وتضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة في البحار والموانئ العُمانية.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تتمكن من رفع البحار والموانئ العُمانية من المنطقة البحرية عالية الخطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.