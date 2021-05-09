مسقط ـ العمانية: تعمل شرطة عُمان السلطانية بكل ثبات وعزيمة على تحقيق أدوارها الأمنية والتعامل مع جميع الأحداث والمستجدات بمهنيةٍ وإتقانٍ عاليين.

وتُسهم شرطة عُمان السلطانية في ظل وجود جائحة كورونا (كوفيد19) في التصدي لهذه الجائحة من خلال الاستعداد المسبق والانتشار الشُرطي في جميع ولايات السلطنة؛ لتطبيق الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الجائحة بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني الذي يُعد عونا وركنا مهما في إرساء دعائم الأمن والأمان، ويُسهم بتكاتفه والتزامه وتضحياته في السيطرة على الجائحة وتمكين الجهات المعنية من التعامل الأمثل مع آثارها.

ومع حلول عيد الفطر المبارك فقد عززت شرطة عُمان السلطانية من جهودها لتحقيق أعلى معدلات الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، داعية المواطنين والمقيمين إلى مواصلة الالتزام والتقيد بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وعدم ممارسة العادات المتبعة في أيام العيد كالتجمعات والزيارات الأهلية حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحقيقا للمصلحة العامة.

وتدعو شرطة عُمان السلطانية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه الوضع الصحي الراهن لجائحة كورونا (كوفيد 19) حماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، داعية الجميع لمواصلة التقيد والالتزام لإنجاح الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس والوقاية منه.

ونوّهت شرطة عُمان السلطانية أولياء الأمور بتأمين سلامة أسرهم وخاصة الأطفال من خلال مراعاة اشتراطات السلامة والأمان في المنازل لتفادي وقوع الحوادث المنزلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما نوّهت بضرورة تواجد أفراد الأسرة في المنزل خلال فترة الحظر مع ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

كما تناشد شرطة عُمان السلطانية سائقي المركبات الالتزام بقواعد السلامة المرورية حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر بثبات وعزيمة على تحقيق أدوارها الأمنية .. شرطة عمان السلطانية تعزز جهودها خلال فترة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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