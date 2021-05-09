ارتفاع منسوب مياه الأفلاج في سمائل

سمائل ـ العمانية: ارتفع منسوب مياه الأفلاج في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية نتيجة هطول الأمطار وجريان الأودية خلال الأيام الماضية.

وقد ارتفع منسوب المياه في عددٍ من أفلاج الولاية منها فلج (الزغلي) الذي يُعد أحد الأفلاج المشهورة في الولاية حيث ارتفع منسوب مياهه إلى الأعلى ليشكل شلالات مياه جميلة.

ووضح خليل بن مبارك الهدابي وكيل الفلج بأن فلج الزغلي يعتبر من الأفلاج الغيلية بالولاية وينبع من مكان يُدعى (جباة الخيل) حيث يسقي مزارع المواطنين في حلة (الحاجر) التابعة للولاية، وفي قرية العين إحدى قرى وادي بني رواحة التابعة للولاية.

وأشار إلى وجود عين مائية تغذي الفلج وارتفع منسوب مياهها ليصل إلى أكثر من مترٍ واحدٍ بفعل غزارة الأمطار على وادي العسي أحد أودية وادي بني رواحة وتعتبر العين المصدر الرئيس لري مزروعات القرية إضافة إلى تغذية الآبار المائية.

وشهدت أفلاج ولاية سمائل ارتفاعًا في منسوب مياهها عند جريان الأودية في مختلف القرى حيث يوجد في مركز الولاية 9 أفلاج غيلية أبرزها “السمدي” و “الدغالي” و “الفرسخي” و”بلفاعي” و”القلعي” و”أبو غول” و”الزغلي” و”الصغير” و”الحيقي” إضافة إلى 3 أفلاج داؤودية مثل “المريفع” و”الميحدث” و”الحيلي”.

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