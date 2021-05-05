مجلس المناقصات يسند أعمالا إضافية بأكثر من 2.9 مليون ريال

مسقط ـ العمانية: أسند مجلس المناقصات أعمـالًا إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية بلغت مليونين و931 ألفًا و115 ريالًا عُمانيًّا و750 بيسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2021م الذي عُقد أمس برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المناقصات، وتمت خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية.

وتمثلت أهــم الأعمال التي وافـق المجلـس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه الثالث للعام 2021م الآتي:

1ـ تجديد عقد إيجار مبنى هيئة الادعاء العام بالخوير بقيمة 199,236 ريالا عُمانيا.

2ـ الأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لإعداد الاستراتيجية العمرانية الشاملة للمحافظات بقيمة 575,934 ريالا عُمانيا.

3ـ الأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بتوريد مواد جراحية لوزارة الصحة بقيمة 250/ 1,502,318 ريال عُماني.

4ـ الأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بتوريد المواد الجراحية الاستهلاكية لأجهزة غسيل الكلى البرتيوني (APD/CAPD) الموجودة في مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقيمة 600/ 595,002 ريال عُماني.

5ـ الأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بالتأمين على ممتلكات الدولة للعامين 2020-2021 م بقيمة 900/ 58,624 ريال عُماني.

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