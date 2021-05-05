تقام غدا في جميع محافظات وولايات السلطنة ركعتي صلاة الاستغاثة مع دعاء موحد لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. وسيكون مباشرة في الساعة (12:30) ظهرًا عبر القنوات الفضائية والاذاعية ووسائل تواصل الاعلام المختلفة بنية التضرع إلى الله والدعاء بأن يرفع عن عُمان والعالم هذا الوباء وأن يرد إلينا جمعتنا وجماعتنا وحياتنا الطبيعية.

كما سيتم اليوم تخصيص حلقة في برنامج (سؤال أهل الذكر) عن هذه الصلاة والدعاء، وسيكون هناك ضيوف يتحدثون عن هذه الجائحة في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تقيم صلاة الاستغاثة وتناشد الجميع التضرع إلى الله بالدعاء لرفع الوباء غدا وبمشاركة المفتي العام للسلطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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