ثلاثة مستويات للنسخة الثالثة من مسابقة «أفضل مرتل للقرآن» بإزكي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

ينظم مركز الرحمن لتحفيظ القرآن الكريم للعام الثالث على التوالي مسابقة (أفضل مرتل للقرآن)، حيث شهدت النسختان السابقتان من المسابقة نجاحًا لافتًا ومشاركة واسعة. وقد بلغ عدد المشاركين في النسخة الثالثة 300 مشارك من الجنسين، واعتمدت اللجنة المنظمة النظام الإلكتروني لتسجيل المتسابقين عن طريق الرابط، ثم ارسال مقطع الفيديو، كما تم تقسيم المشاركين إلى ثلاثة مستويات، وستبدأ اللجنة التقييم بعد إجازة عيـد الفطر، حيث رصدت جوائز قيمة للمراكز المتقدمة تحفيزًا وتشجيعًا للجهود التي يبذلها المتسابقون. وحول المسابقة يقول محمد بن سالم التوبي ـ رئيس مركز الرحمن: تأتي هذه المسابقة ضمن الخطة السنوية للمركز ورغم ظروف جائحة كورونا النجاح الذي تحقق في النسختين السابقتين دفعنا بمواصلة تنظيمها إلكترونيًا، وقد شهدنا في النسخة الحالية الثالثة تضاعف العدد، وهنا أشيد بالدور الذي يبذله أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم نحو المشاركة والتنافس في ترتيل كتاب الله.

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