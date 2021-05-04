مجلس الدولة يقرُُّ دراسة «الحارات العمانية القديمة وتحديات الاستثمار السياحي»

أقر مجلس الدولة أمس المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول دراسة (الحارات العُمانية القديمة وتحديات الاستثمار السياحي)، ويأتي هذا المقترح، وفقًا للمادة (٥٣) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(٧/‏٢٠٢١) والتي تنص على أنه: بالإضافة إلى اختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لمجلس الدولة ـ من تلقاء نفسه ـ دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الحكومة، كما يجوز له تقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة الموسعة برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية ـ رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وبحضور المكرمين رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وأعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس.

حيث ناقشت اللجنة المختصة الموسعة خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة مقترح الدراسة الذي يهدف إلى استثمار الحارات العمانية القديمة وتوحيد الجهود بين القطاعات المختصة لاستثمارها سياحيا واقتصاديا، والوقوف على الجهود المبذولة في سبيل ترميم هذه الحارات واستثمارها لتكون نزل ومزارات سياحية، واعداد وتأهيل عمالة عمانية مدربة في الترميم اضافة الى اقتراح تشريعات للحفاظ على هذا الموروث.