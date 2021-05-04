«الأوقاف والشؤون الدينية» تطلق مشروع المدرسة الوقفية القرآنية فـي ثلاث ولايات

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ممثلة في دائرة مدارس القرآن الكريم، صباح أمس بمبنى عام الوزارة بالخوير مشروع المدرسة الوقفية القرآنية وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري ـ وكيل الوزارة.

حيث يُعدُّ هذا المشروع من المشاريع المهمة التي ستسهم في رفع جودة التعليم القرآني، من خلال تأهيل جيل سليم دينيًّا وخلقيًّا قادرًا على البناء والتطوير في حفظ كتاب الله بصورة تواكب التقدم والتطور العلمي والإلكتروني، وموافقة لرؤية (عُمان 2020 ـ 2040) تحقيقًا لتعزيزِ قيم الانتماء والمواطنة ورفعِ جودة التعليم القرآني وبناءِ المناهج القرآنية وزيادةِ عدد المدرسين والمتعلمين.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيكون بدايةَ في ثلاث ولايات كتجربة لمدة عام وذلك للوقوف على مواطن القوة ودعمها ومواضع الضعف وتصحيحها. يأتي انطلاق هذا المشروع ضمن خطط الوزارة، التي تمضي قُدمًا برؤية واضحة نحو الفاعلية في إدارة المدارس القرآنية بالسلطنة وتقديم خدمات قرآنية بطريقة أسهل وأكثر تقدمًا.

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