الاجتماع المشترك بين «الوزراء» و«الشورى» يؤكد تضافر الجهود تعزيزا لمسيرة التنمية الشاملة ومواجهة تحديات الجائحة

- استعرض الشراكة بين الجانبين وجهود تشغيل القوى العاملة الوطنية وحوكمة الشركات الحكومية

■ فهد بن محمود يشيد بدور «الشورى» فـي التنسيق مع الحكومة من خلال التعاون الهادف إلى تحقيق كل ما يهم الخليج 365 والمواطن

■ «الشورى»: المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق المشترك مع لجان مجلس الوزراء

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس، أمس أصحاب السعادة أعضاء مكتب مجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشورى، وذلك في إطار التعاون المشترك بين كل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

حيث تم الترحيب بأصحاب السعادة، وعقب ذلك عُقد الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى في القاعة المخصصة بمبنى المجلس، بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء المكتب، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعمًا للتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كافة، وإيمانًا بأهمية الحوار البنَّاء وصولًا إلى رؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بأعلى مستويات الأداء.

وفي مستهل الاجتماع أشاد صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالدور المهم الذي يضطلع به مكتب المجلس وأعضاؤه في التنسيق مع الحكومة من خلال التعاون الهادف إلى تحقيق كل ما يهم الخليج 365 والمواطن، وقد تم خلال الاجتماع تأكيد الحكومة على أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود كافة حفاظًا على ما تحقق من منجزات وتعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تعم ربوع البلاد كافة، ومواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وأثرت في اقتصاديات دول العالم أجمع، كما أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها دعم دور مجلس الشورى كشريك أساسي معها في العمل الوطني الهادف إلى تنفيذ خطط التنمية، ويتم ذلك من خلال حضور أصحاب المعالي الوزراء لجلساته من أجل مناقشة مشاريع الخطط، وتقديم البيانات الوزارية عن سير العمل الحكومي وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى الاستجابة لطلب مجلس الشورى استضافة المسؤولين الحكوميين للتباحث في الموضوعات التي تتدارسها لجانه، وتطرق الاجتماع إلى ما أقره مجلس الوزراء حول قيام أصحاب المعالي والسعادة المحافظين ـ كلّ على حدة ـ بعقد لقاءات دورية يستضيف فيها المحافظ أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولايات المحافظة، يتم خلالها اطلاعهم على الجوانب المتعلقة بالشأن الخدمي والبلدي في تلك المحافظة. وقد أشاد رئيس مجلس الشورى وأعضاء المكتب بالتعاون البنّاء بين الحكومة والمجلس، مؤكدين أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق المشترك مع لجان مجلس الوزراء. واستعرض الاجتماع المشترك جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الموضوعات ومن بينها سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجلس الشورى، والجهود المبذولة من جانب الحكومة في تشغيل القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى حوكمة الشركات الحكومية وتنظيم إداراتها تعزيزًا لكفاءتها. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة مجلس الشورى القيام بالتوعية المجتمعية الهادفة لكل ما من شأنه خدمة أبناء هذا الخليج 365 العزيز في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله.