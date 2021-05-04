اللجنة العليا تمدد تعليق الدخول للسلطنة من الدول الـ14 .. وتضيف مصر والفلبين

مسقط ـ العمانية: في إطار المتابعة المستمرة للجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) لتأثيرات الوضع الوبائي العالمي على الصحة العامة، لاسيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وزيادة انتشار هذه السلالات في السلطنة حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوصات البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة، وحماية لسائر أفراد المجتمع من مزيد من التفشي لهذا المرض وحفظًا لقدرات النظام الصحي والعاملين الصحيين على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض، فقد قررت اللجنة العليا الآتي:

أولًا: تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعارٍ آخر للقادمين من جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية باكستان الاسلامية وجمهورية بنجلاديش والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

ثانيًا: إضافة القادمين من جمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدولتين خلال الـ14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقًا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا يوم الجمعة 7 مايو 2021م حتى إشعارٍ آخر، ويستثنى مما ورد أعلاه المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

“حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه”.