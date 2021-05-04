«أوقاف ظفار» تنظم سلسلة من المحاضرات الدينية خلال شهر رمضان

في المحليات 3 مايو,2021 نسخة للطباعة

صلالة ـ «الخليج 365»:

تتواصل فعاليات ومناشط المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار في تقديم سلسلة من (المحاضرات الدينية) والتي جاءت بتنظيم من دائرة الوعظ وشؤون الأئمة ممثلة بقسم الوعظ والإرشاد من خلال دعوة إعلانية عامة عبر تطبيق (زووم) بمجموع عدد (20) محاضرة دينية يلقيها (9) من الوعاظ الدينين، وذلك بتواريخ متعددة وتوقيت ثابت خلال فترة المساء. وقد جاءت أهمية هذة المحاضرات من خلال ما تطرق له عامر بن سهيل بن محمد العوائد رئيس قسم الوعظ والإرشاد بأوقاف ظفار، حيث قال: إن الهدف من هذه المحاضرات ذات الأهمية الدينية بشهر رمضان المبارك ويأتي من باب الحرص على زيادة المشاعر الإيمانية والتركيز على أهمية الأعمال الصالحة وفضائل القرآن الكريم وارتباطه بشهر رمضان وكذلك أهمية العبادة في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل وفضل ليلة القدر. مشيرًا إلى أن هذه المحاضرات الدينية كذلك تتناول بعض الجوانب الفقهية كأحكام الصيام والزكاة وأحكام زكاة الفطر، مؤكدًا أن شهر رمضان تتجلى فيه الرحمات وتتنزل فيه البركات، فكان لا بد من أستنهاض العزائم وشحذ الهمم عن طريق هذة المحاضرات الدينية واستغلال أوقات الشهر بشكل أمثل في كل ما من شأنه ان ينفع الناس في دينهم ودنياهم ويحقق لهم سعادة الدارين. وفي إطار التعدد المتنوع الهادف للعناوين أشار الواعظ الديني محمد بن بخيت حصون الشحري الى أن اختياره لعنوان محاضرته الأولى (انتصف الشهر) تأتي لتكون بمثابة نوع من التنبيه بعد أن انتصف الشهر وحدد بين الطاعة أو التقصير فمن كان مقصرًّا فما زال هناك المتسع ومن كان مذنبًا فأبواب التوبة والجنان مفتوحه فليستغفر وليتب وليستدرك ما بقى من رمضان عبر وقفات من التساؤلات الهادفة .. هل انتصف الشهر بصوم الجوارح؟ وكم آية تدبرنا؟ وهل غفرنا لبعضنا هفواتنا؟ وهل أثر فينا الصيام؟ هل غيرَّ حالنا؟ ليأتي ختام المحاضرة عبر دعوة حريصة في استثمار ما بقي من شهر رمضان واستدراك ما تبقى منه فأنه أشرف أوقات الدهر، كما يأتي إختياره الثاني لمحاضرتة (أحكام العيد) لتعريف بأحكام العيد كالتكبير وذكر الله تعالى وأداء صلاة العيد ـ إذا الجهات المعنية سمحت بذلك ـ ولبس الجديد وتهنئة المسلمين وصلة الأرحام وزيارة الأقارب وكيف يجب على المسلم إخراج صدقة فطرة قبل الصلاة، كما ستتناول المحاضرة حول فضل صيام سته أيام من شوال وأنها تعدل صيام الدهر كله؟ هذا بجانب دورة في تقديم سلسلة من الحلقات الرمضانية ضمن برنامج (مواقف نبوية) التي يقدمها قسم الوعظ والإرشاد.

يذكر أن الطرح المتنوع الهادف للمحاضرات الدينية عبر قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار يدل على عمق وأبعاد القيمة الحقيقية في مسؤولية الدور الوعظي وأدراكة للإحتياجات المجتمعية الدينية.