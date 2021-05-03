التربية والتعليم تبدأ الحملة التسويقية لخدمات مايكروسوفت

مسقط ـ العمانية بدأت وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة لتقنية المعلومات (دائرة الخدمات الرقمية والمبادرات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، الحملة التسويقية لخدمات مايكروسوفت Windows 10 And Office 365 التعليمية المجانية المُتاحة لمنتسبي الوزارة وطلبة المدارس الحكومية التي تستمر لمدة شهرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبوابة التعليمية. تهدف الحملة للتغلّب على مشكلة قلة الوعي بخدمتي Windows 10And Office 365 / بين الطلبة والمعلمين، والاستفادة من القيم المُضافة التي تقدّمها Microsoft وتقوية العلاقة معهم، ولزيادة عدد مستخدمي Office 365، وتعزيز الوعي بخدمات وزارة التربية والتعليم الخاصة على نطاق واسع بالخدمات التي تتعلّق بالطلبة والمعلمين، ونشر الثقافة وفهم العلاقة بين التعليم والتكنولوجيا، والمشاركة في تنفيذ مفهوم رؤية عُمان 2040 المتعلّقة بالتعلم الإلكتروني.

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