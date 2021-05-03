مسقط ـ العمانية: أكد تجاني صديق الأمين صُبير ـ القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية السودان في السلطنة أنَّ العلاقات بين البلدين الشقيقين علاقات قديمة متجذّرة وضاربة في عمق التاريخ منذ عقود.

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية عن إعجابه برؤية عُمان 2040 التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي: الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، واعتبرها نموذجًا للعمل الاستراتيجي المخطط ورؤية المستقبل بشكل مدروس ومثالًا يُحتذى به في تعزيز التنويع الاقتصادي.

وأشار إلى وجود عدد من المستثمرين السودانيين في السلطنة في مجالات مختلفة مثل الاستيراد والتصدير وتجارة اللحوم والزراعة وغيرها من المنتجات.

وبيّن أن المنتجات العُمانية الموجودة في السوق السوداني تتمثل في مجالات النفط والتعدين وتوريد الآلات والتقنيات الزراعية إلى جانب تبادل الخبرات والإمكانات والتقنيات.

وأوضح أن الاتصالات مستمرة بين المستثمرين العُمانيين والسودانيين لإعداد ملتقىً بينهما يدفع بعجلة الاستثمار ليصبّ في مصلحة البلدين الشقيقين.

من جانب آخر تحدث القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية السودان في السلطنة عن العادات والتقاليد السودانية في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العادات الدينية والاجتماعية المتشابهة بين البلدين الشقيقين في هذا الشهر.

كانت هذه تفاصيل خبر القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة السودانية: العلاقات بين البلدين علاقات قديمة متجذّرة وضاربة فـي عمق التاريخ منذ عقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.