إجازة عيد الفطر تبدأ الأربعاء 12 مايو .. وبديلان لانتهائها

مسقط ـ العمانية: بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك للعام 1442 هـ، قررت وزارة العمل “أن تبدأ إجازة العيد للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يوم الأربعاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 13 مايو 2021 م، على أن تنتهي الإجازة وفقًا للبديلين الآتيين:

أـ إذا صادف أول أيام العيد يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021م، فتنتهي الإجازة يوم السبت 3 شوال 1442هـ الموافق 15 مايو 2021م، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021م.

بـ إذا صادف أول أيام العيد يوم الجمعة الموافق 14 مايو 2021م، فتنتهي الإجازة يوم الاثنين 4 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021م. ويجوز لأصحاب الأعمال بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص تشغيلهم في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة العمل خلال هذه الإجازة، على أن يتم تعويضهم عن ذلك”.

وبهذه المناسبة المباركة نتشرف بأن نرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أسمى آيات التهاني والتبريكات مبتهلين إلى المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ جلالته ويُنعم عليه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة، وعلى الشعب العُماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة، وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات وكل عام والجميع بخير”.