إزكي ـ «الخليج 365»:

تنظم مدرسة أبي الشعثاء لتحفيظ القرآن الكريم بالقريتين بولاية إزكي مسابقة أبي العرب سام بن بدر الراشدي ـ رحمه الله ـ في نسختها الأولى لهذا العام. تأتي هذه المسابقة إيمانا من مدرسة أبي الشعثاء لتحفيظ القرآن الكريم لحث الطلاب على حفظ القرآن والمنافسة على القراءة والتلاوة الصحيحة. وقال هلال بن بدر الراشدي: إن المسابقة شهدت إقبالاً كبيرًا ولله الحمد على مستوى البلدة وهي في نسختها الأولى، حيث شارك أكثر من ١٠٠ مشارك من الجنسين، وتأتي هذه المسابقة التي تم تقسيم المشاركين على ٣ مستويات في الحفظ وهي: المستوى الأول من الصف الرابع إلى الصف السادس، والمستوى الثاني من الصف السابع إلى الصف التاسع، والمستوى الثالث من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر. حيث يتم تقييم المشاركين في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل عبر الاستماع إليهم عبر الاتصال المرئي وتوزيع الجوائز للحاصلين على المراكز الأولى وجوائز تشجيعية للمشاركين.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من ١٠٠ متسابق يتنافسون فـي مسابقة «أبا العرب» للقرآن الكريم بإزكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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