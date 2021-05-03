تتعلق بدعم مجالات التعاون .. رسالة لجلالة السلطان من العاهل السعودي

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، في مستهل اللقاء سلم سموه رسالة خطية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظهما الله ـ تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة، كما نقل سموه تحيات خادم الحرمين وتمنياته الطيبة لجلالته.

وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بسمو الضيف، جرى استعراض العلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة والمملكة انطلاقا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

وقد أبلغ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد سمو الأمير فيصل نقل تحيات جلالة السلطان لأخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته الطيبة لجلالته.

من جانبه أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود عن عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية والتعاون البناء الذي يجمع بينهما، موضحا سموه أهمية مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات دعمًا للروابط الأخوية القائمة. حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية.