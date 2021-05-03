جامعة السلطان قابوس تحتفي بإنجازاتها فـي يومها السنوي الـ21

الإعلان عن البحوث الفائزة بالمكرمة السامية للعام 2021

مسقط ـ العمانية: احتفلت جامعة السلطان قابوس أمس عبر الاتصال المرئي بيومها السنوي الحادي والعشرين والذي يُخلِّد ذكرى زيارة جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ لربوع الجامعة في الثاني من مايو من عام 2000م، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رئيسة مجلس جامعة السلطان قابوس.

وخلال الحفل أعلن الدكتور عامر بن سيف الهنائي ـ نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي عن البحوث الفائزة بالمكرمة السامية لعام 2021، وهي كالآتي: أولًا:(دراسة مواد جديدة لطاقة مستدامة ـ تحضير مركبات النحاس الأحادي ومركبات اليوربيوم الثلاثي كمواد أولية لصناعة خلايا شمسية وباعثات ضوئية) للباحث الرئيس الأستاذ الدكتور محمد خان من كلية العلوم، وجاء ثانيًا بحث بعنوان:(دمج تقنيات التربة والمياه الذكية الحديثة لإدارة الملوحة في سلطنة عُمَان) للباحث الرئيس الدكتور دانيال بلاكبيرن من كلية العلوم الزراعية والبحرية.

وحلّ ثالثًا بحث (الكشف عن خصائص عشرين من الأعشاب البحرية العُمانية لإدارتها واستخدامها مستقبلًا) للباحث الرئيس الدكتور أحمد العلوي من كلية العلوم الزراعية والبحرية، كما جاء رابعًا بحث (تحسين استخراج وزراعة الخلايا الجذعية الوسيطة بمواصفات تناسب الاستخدام الاكلينيكي) للباحث الرئيس الدكتورة حليمة البلوشية من كلية الطب والعلوم الصحية، وحلّ خامسًا (إنتاج وقود الديزل الحيوي من نفايات زيت الطهي لاستخدامه كوقود: تحليل الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية) للباحث الرئيس الدكتور سانكيت جوشي من مركز أبحاث النفط والغاز.

كما جاء سادسًا بحث (تطوير البوزولان الطبيعي المنتج محليًّا في عُمان: إمكانيات وآفاق صناعة الأسمنت المركب ذات الكفاءة البيئية في عُمان) للباحث الرئيس الدكتور محمد صديق من كلية الهندسة، كما جاء سابعًا بحث (تطوير إطار تدريب وطني للكفاءات القائمة على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في عُمَان وتأثيرها على معرفة المحتوى CK ومعرفة المحتوى التربوي PCK لدى المعلمين وعلى التحصيل والدافعية لدى طلابهم) للباحث الرئيس الدكتور محمد شحات من كلية التربية. كما أعلن الهنائي عن جائزة أفضل مجموعة بحثية لعام 2021 وهي المجموعة البحثية المعنونة بــ(تقييم وإدارة الموارد المائية في البيئات الجافة والصحراوية) بقيادة الدكتور علي المكتومي ـ مدير مركز أبحاث المياه. وقال الهنائي في كلمة له: إن الجامعة موَّلت سبعة وتسعين مشروعًا في عام 2020م، في حين دعمت منح عمادة البحث العلمي تسعة وعشرين مشروعًا وأسهمت منحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (منحة مجلس البحث العلمي سابقًا) في تمويل ستة مشاريع من خلال برنامج منح بحوث الأكاديميين من حملة الدكتوراة وخمسة مشاريع من خلال برنامج منح أبحاث الخريجين وستة مشاريع أخرى من خلال برنامج منح أبحاث الطلبة الجامعيين، إضافة إلى تمويل ستة عشر مشروعًا في جامعة السلطان قابوس تتناول على وجه التحديد دراسة جوانب مختلفة لوباء (كوفيد ـ 19).