التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توقع اتفاقية تعاون مع المجر

مسقط ـ العُمانية: تم أمس التوقيع على البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في المجر للتعاون ضمن إطار برنامج المنح الدراسية المجرية. وقَّع البرنامج من جانب السلطنة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومن جانب حكومة المجر سعادة الدكتور تيبور ستماري سفير المجر المعتمد لدى السلطنة. ويهدف البرنامج إلى تسهيل وتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين على المدى الطويل، بما يُسهم في تطوير المجتمع المبني على المعرفة، وتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين في مجال التعليم العالي.

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