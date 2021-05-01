«العمل» تدشن جواز المهارات والقدرات للمتدربين لرفع مستوى الوعي بأهمية المؤهلات التنافسية

مسقط ـ «الخليج 365»:

دشَّنت وزارة العمل جواز المهارات والقدرات لبرامج التدريب المقرونة بالتوظيف الممولة في معاهد التدريب المهني.

تكمن أهمية جواز المهارات في تعزيز تنمية القدرات البشرية ويعكس نظرة الوزارة لمبدأ التعلم مدى الحياة المتزامن مع رؤية 2040، حيث يهدف جواز المهارات إلى توعية المتدربين الممولين من قبل وزارة العمل بأهمية المؤهلات التنافسية والمهارات الوظيفية واللغة الإنجليزية وسيتم استخدام جواز المهارات كأداة للمصادقة على مدى تعلم المتدرب ولتعزيز قابليته للتوظيف محليًّا ودوليًّا مستقبلًا، بالإضافة إلى تشجيع التعلم مدى الحياة. كما يستخدم جواز المهارات والتدريب كأداة لتعزيز قوى عاملة منتجة وفعالة، مرنة وقابلة للتكيف مع التغيير، معززة للتفكير النقدي.

ويركز جواز المهارات على ثلاثة مجالات رئيسية هي؛ المهارات الفنية والمهارات السلوكية واللغة الإنجليزية.

وستسمح المهارات والقدرات المضمنة في جواز المهارات للمدربين والمتدربين بالتدريب وفقًا للمعايير الدولية لتحسين جودة التدريب ولتلبية لاحتياجات القطاع الخاص وتماشيًا مع أولويات رؤية 2040، كما يقيم جواز المهارات مستوى اللغة الإنجليزية للمتدرب بالاعتماد على ”الإطار الأوروبي المرجعي المشترك” المعترف به دوليًّا، ويقيم كفاءات المهارات السلوكية بالرجوع إلى المنظمات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وتضمينها في كل منهج وترتبط برامج التدريب أيضًا بملفات التعريف المهنية الخاصة ببوابة سوق العمل في وزارة العمل والتي تشمل المعايير الدولية (قواعد بيانات ISCO-08 و O * NET) المتعلقة بالمهارات التقنية.

كما تقوم وزارة العمل بإشراك أصحاب الأعمال الرئيسيين لتطبيق جواز المهارات لضمان نجاحه داخل المعاهد المهنية، وأيضا عند انخراط المتدربين في سوق العمل، كما سيجري تطبيق جواز المهارات في العديد من المعاهد التدريبية تباعا.